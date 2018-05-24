Минпромторг и Минздрав поддержат производителей детских лекарств

Минпромторг и Минздрав разрабатывают дополнительные меры поддержки производителей лекарственных препаратов, применяемых в педиатрии, рассказал на Петербургском экономическом форуме – 2018 замминистра промышленности и торговли Сергей Цыб. Минздрав упорядочит перечень детских лекарств, а Минпромторг предоставит их разработчикам дополнительные субсидии.

«Мы знаем, что министерство здравоохранения не просто готовит перечень препаратов, которые могли бы быть использованы в педиатрии, а с конкретными дозировками, лекарственными формами», – сказал он. Этот перечень станет приоритетным для соответствующих программ, для «коммуникации с бизнесом», пояснил Цыб Vademecum.

Кроме того, Минпромторг разработал законопроект, который увеличивает максимальный размер субсидирования клинических исследований препаратов, разрешенных в педиатрии, до 75% (сейчас субсидируется до 50%). Также планируется увеличить максимальный срок, отведенный получателю субсидии на клинические исследования и регистрацию препарата, – с четырех лет до шести, рассказал Цыб.

Российский рынок педиатрических препаратов, по его словам, вырос за пять лет в два раза – с 30 млрд рублей в 2012 году до 65 млрд рублей в 2017 году. Из 640 зарегистрированных за последние три года торговых наименований детских лекарственных форм 395 (это 62%) зарегистрированы российскими компаниями.

Российские компании занимают 35% на рынке педиатрических препаратов в натуральном выражении, указал Цыб. «Другое дело, что мы еще каких-то сложных вещей не делаем в этой области», – признал он.

Президент РФ Владимир Путин в конце 2017 года пообещал целевым образом выделить на ремонт и реконструкцию детских лечебных учреждений 30 млрд рублей в течение трех лет.

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