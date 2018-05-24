НПО «Доступная среда» построит в Подмосковье завод оборудования для реабилитации инвалидов

Научно-производственное объединение «Доступная среда» и правительство Московской области подписали в четверг в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) инвестиционное соглашение по строительству завода по производству техники для реабилитации инвалидов по зрению, слуху и людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.

Соглашение подписали учредитель организации Александр Рявкин и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«На территории ОЭЗ «Дубна» в Подмосковье будет создано уникальное для России социально ориентированное предприятие, задачей которого станет выпуск практически всех средств технической реабилитации, навигации и ориентирования для инвалидов по зрению, инвалидов по слуху и инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата», — сказал Рявкин.

Согласно материалам к соглашению, «Доступная среда» планирует привлечь в этот проект 1 млрд рублей инвестиций. Предприятие создаст 160 рабочих мест.

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