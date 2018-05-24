В Пущино построят завод по выпуску стекла для фармотрасли

Компания «Медикал гласс стандарт» вложит 6 млрд рублей в строительство предприятия по производству боросиликатного стекла на территории промышленного парка в подмосковном Пущино. Соответствующее соглашение 24 мая в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали гендиректор компании Сергей Скляров и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«Готовая продукция второй очереди сойдет с линии в 2022 году. Это будет стеклянная трубка из боросиликатного стекла первого гидролитического класса с последующим производством первичной фармацевтической упаковки (ампулы, флаконы, картриджи). В предприятие планируется инвестировать: первая очередь — до 2 млрд рублей, вторая очередь до 4,1 млрд рублей», — сказал Скляров.

Как уточняется в пояснительном материале, в четвертом квартале 2018 года в Подмосковье начнется строительство современного предприятия — завода полного производственного цикла по выпуску изделий из боросиликатного стекла первого, второго и третьего гидролитического класса.

ООО «Медикал Гласс Стандарт» (MGS, Medical Glass Standard) выступит в качестве оператора проекта. Основным инвестором и интегратором проекта является ООО «Сберэнергодевелопмент». Проектное финансирование проекта будет осуществляться на кредитные средства Евразийского банка развития. Поддержку проекта осуществляет Корпорация развития Московской области.

Строительство и запуск предприятия будет осуществляться в две очереди. В декабре 2020 года планируется запуск первой очереди производительностью 70 тонн боросиликатного стекла второго и третьего класса в сутки. На этом этапе будет выпускаться оранжевое и бесцветное стекло.

Место для размещения предприятия выбрали благодаря сырьевой базе, коммунальным ресурсам, кадровому потенциалу и мерам господдержки, предоставляемым в Московской области. Импортозамещающее предприятие создаст в целом более 500 рабочих мест со средней заработной платой 50 тысяч рублей в месяц.

gmpnews