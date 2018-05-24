ФАС будет повышать прозрачность при осуществлении госзакупок лекарств

Об основных приоритетах антимонопольного органа в отношении фармотрасли рассказал начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев. Представитель антимонопольного органа выступил в рамках Российского фармацевтического форума Института Адама Смита 15 мая 2018 года.

Он отметил, что первые три раздела Указа Президента от 21 декабря 2017 года о развитии конкуренции в РФ посвящены медицинской сфере: развитию конкуренции на рынках лекарственных препаратов, медицинских изделий и медицинских услуг.

«Совместно с Минздравом РФ мы разработали документы по взаимозаменяемости лекарственных препаратов. Сейчас реализуется задача по развитию информационно-аналитической системы, которая позволит анализировать закупки аналогичных лекарственных препаратов по всей стране. Это еще больше снизит возможность манипулирования данными и завышением цен. Мы сталкиваемся с большим противостоянием со стороны фармацевтических компаний, так как эта работа серьезная и затрагивает доходы гигантских корпораций», — сообщил Тимофей Нижегородцев.

Международные эксперты высоко оценили деятельность ФАС России. Так, Всемирный банк признал практику антимонопольного органа по взаимозаменяемости лучшим кейсом по адвокатированию конкуренции на рынке лекарственных препаратов.

«Наша работа не носит характер административного давления, — пояснил представитель антимонопольного ведомства. – Деятельность ФАС построена на экономическом анализе – сравнении собственных цен производителя в рефератных странах, например, Восточной Европе, с теми ценами, по которым он продает продукцию в Российской Федерации. Все снижения цен фармацевтических компаний произошли добровольно. Компании не ушли с рынка. Они зарегистрировали новую цену и эти препараты будут дальше обращаться в нашей стране».

Как сообщил Тимофей Нижегородцев, рекорд – снижение цены на лекарственный препарат в 11,5 раз.

Также антимонопольное ведомство намерено работать над устранением дискриминационного положения российских производителей и уравниванием их возможностей с зарубежными компаниями на получение инвестиций.

gmpnews