ПАО «Протек» и Яндекс.Маркет подписали соглашение о развитии категории «Здоровье» на новом маркетплейсе Яндекса и Сбербанка

ПАО «Протек» и Яндекс.Маркет подписали соглашение о намерениях по развитию категории «Здоровье» на новом маркетплейсе Сбербанка и Яндекса. В этой категории можно будет купить лекарства и другие аптечные товары.

Благодаря соглашению в категории «Здоровье» появится более 70 тысяч новых товарных позиций: лекарства, медицинские изделия, средства гигиены, косметика. Прямо на маркетплейсе можно будет заказать зарегистрированные в РФ аптечные товары , в том числе дорогие и редкие лекарства, которые трудно найти в аптеке.

На первом этапе лекарства можно будет забрать в любой из более чем 2000 аптек «Ригла», «Будь здоров» и «Живика» на территории России, а нелекарственные товары получить с курьером. В дальнейшем, по мере развития законодательства, маркетплейс планирует подключить доставку на дом и лекарственных препаратов. Также на маркетплейсе будут доступны медицинские сервисы и программы укрепления здоровья.

«Это партнерство – важный шаг в развитии электронного фармрынка. Мы верим в его потенциал и планируем инвестиции, – заявил генеральный директор Яндекс.Маркета Максим Гришаков при подписании соглашения на Петербургском экономическом форуме. – Теперь товары для здоровья станут одной из ключевых категорий на новом маркетплейсе. Мы будем и дальше развивать наше сотрудничество, чтобы предложить покупателям лучший сервис на рынке».

«Для группы «Протек» электронная коммерция – приоритетное направление развития как в рознице, так и в сегменте дистрибуции. Партнерство с Яндексом и Сбербанком позволит нам выйти на новый уровень в электронной коммерции и предложить людям интегрированный сервис с максимальным географическим охватом и гарантированным качеством товара. В результате лекарства станут доступнее. Уверен, что сотрудничество будет выгодным для всех участников проекта», – прокомментировал подписание соглашения президент ПАО «Протек» Вадим Музяев.

ПАО «Протек» – одна из крупнейших фармацевтических компаний России. Группа имеет диверсифицированную структуру бизнеса и работает во всех основных сегментах фармацевтической отрасли: производство лекарственных средств, дистрибуция фармацевтических препаратов и товаров для красоты и здоровья, а также розничные продажи. Общее число сотрудников группы превышает 15 тысяч человек. Аудированная консолидированная выручка группы по результатам 2017 года выросла на 7% в сравнении с 2016 годом и составила 258 миллиардов рублей.

ООО «Яндекс.Маркет» – один из крупнейших игроков на рынке электронной торговли в России. На сервисе Яндекс.Маркет, где можно выбирать товары и сравнивать цены, собрано свыше 150 миллионов предложений более чем 20 тысяч магазинов. Сервис доступен на компьютере и мобильных устройствах, каждый месяц им пользуются более 20 миллионов человек. Компания также работает в области трансграничной торговли и развивает маркетплейс, где можно покупать товары разных продавцов.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»