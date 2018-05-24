Росздравнадзор: исключений по маркировке для дешевых лекарств не будет

Лекарственные препараты нижнего ценового сегмента подлежат обязательной маркировке независимо от их стоимости. Об этом в ходе VII Форума фармацевтической упаковки «Фармпак» заявил зам. начальника Управления организации государственного контроля качества медицинской продукции Росздравнадзора Константин Беланов (на фото).

Вопрос о возможной отмене маркировки или введения ее упрощенного формата был поднят производителями недорогих ЛП в связи с нерентабельностью их производства. Как писал «ФВ», президент Татарстана Рустам Минниханов пожаловался в правительство на систему обязательной маркировки лекарств. По его мнению, нужно либо компенсировать производителям недорогих лекарств траты на закупку оборудования для маркировки, либо освободить заводы, выпускающие продукцию до 50 руб., от маркировки.

Однако, судя по всему, рассчитывать на это не приходится.

«Не наносить маркировку на такие препараты нельзя, поскольку они занимают огромный сегмент рынка, – подтвердил представитель Росздравнадзора. – В законе по ценовым категориям исключений нет и не будет».

Сегодня на рынке предлагаются разнообразные решения для производителей разных ценовых категорий, сообщил генеральный директор АО «Промис» Евгений Слиняков. Существуют и очень дешевые решения, которые продуманы специально для производителей дешевых лекарств. Кроме того, производителям этой группы не стоит забывать о государственных программах поддержки, добавил он.

По последним данным, озвученным на форуме, в экспериментальном проекте по маркировке принимают участие 5749 юридических лиц (из них 17 иностранных), описано 709 ЛП, в систему внесена информация по 10,3 млн ЛП, из оборота выведено 1млн 600 тысяч упаковок.

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»