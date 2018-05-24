Европейские регуляторы одобрили очередной биосимиляр препарата Remicade

Еврокомиссия одобрила биосимиляр препарата Remicade (infliximab), разработанный компанией Sandoz (дженериковое подразделениеNovartis) под торговым наименованием Zessly, сообщает FirstWord Pharma. Оригинальный препарат разработан Johnson & Johnson. Биоимиляр одобрен для всех показаний оригинального препарата, в т.ч. ревматоидного артрита, болезни Крона, язвенного колита и блящечного псориаза.

Sandoz приобрела ряд прав на разработку, производство и продажу Zessly у компании Pfizer, которая продавала отдельные свои активы в рамках сделки по приобретению Hospira. По условиям сделки, Pfizer оставила за собой права на Zessly в странах за пределами Европейского экономического пространства.

Как отметили в Sandoz, Zessly является третьим разработанным компанией биосимиляром, одобренным в Европе за последние 12 месяцев. До этого европейские регуляторы дали зеленый свет препарату Erelzi (биосимиляр препарата Enbrel) и Rixathon (биосимиляр MabThera).

В 2015 г. компания Hospira вывела на рынки ряда европейских стран первый биосимиляр Remicade под торговым наименованием Inflectra. В том же году компания Celltrion получила одобрение европейских регуляторов на свой препарат Remsima.

В 2016 г. Еврокомиссия одобрила биосимиляр Remicade под названием Flixabi, разработанный компаниями Samsung Bioepis и Biogen.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»