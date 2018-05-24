Швейцарская общественная организация предлагает ввести принудительное лицензирование в стране

Швейцарская неправительственная организация Public Eye развернула кампанию за более доступные цены на лекарства под девизом: «Защищаем пациентов, а не патенты».

В Public Eye отмечают, что высокие цены на лекарственные препараты, в частности противоопухолевые, беда не только развивающихся стран, но и многих экономически развитых стран тоже. По данным экспертов организации, в Швейцарии стоимость терапии противоопухолевыми препаратами зачастую превышает 100 тыс. швейцарских франков.

В качестве решения проблемы Public Eye предлагает принудительное лицензирование. Такая мера несколько раз удачно применялась в развивающихся странах, несмотря на сопротивление фармотрасли.

Генеральный директор Международной федерации фармацевтических производителей и ассоциаций (IFPMA) Томас Куэни встал на защиту компаний-оригинаторов. В интервью телеканалу RTS он назвал принудительное лицензирование слишком упрощенным решением проблемы.

По информации газеты 20 Minutes, Президент Швейцарской Конфедерации Ален Берсе признал необходимость расширения доступа к дженерикам.

Ко всему прочему, система ценообразования на дженерики в Швейцарии несколько необычна. Цены на аналоги устанавливаются исходя из цен на брендированные препараты. Поэтому в Швейцарии дженерики гораздо дороже , чем в других европейских странах.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»