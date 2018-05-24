Сергей Цыб: благодаря разработкам отечественных фармкомпаний стоимость лечения некоторых заболеваний снизилась в 2-3 раза

На проходящем 24-26 мая в Санкт-Петербурге Международном экономическом форуме одна из первых сессий была посвящена доступности лекарственных препаратов и современных технологий лечения. Как подчеркнул заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, серьезным стимулом к развитию и разработке отечественной медтехники стало возведение в РФ системы перинатальных центров. Субсидии со стороны государства на поддержку разработок в этой сфере достигают 70%. И регулятор готов продолжать движение в этом направлении.

«Нам крайне важно понимать запрос со стороны здравоохранения», – подчеркнул Сергей Цыб.

Что касается цены производимых препаратов, то только за минувший год отечественные разработки позволили снизить стоимость лечения в 2-3 раза. При этом качество российских лекарств ничуть не уступает западным образцам.

«Попытки отечественных биотехнологических компаний создавать лекарства, в частности для лечения онкологических заболеваний, увенчались успехом», – отметил директор института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева» Михаил Масчан.

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»