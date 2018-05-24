Зеленоградская сеть «Медиал» будет продана родственникам Владимира Брынцалова

Аптечная сеть «Медиал» будет продана владельцам сети «Век живи», 95% которой принадлежит Нине Брынцаловой. В «Медиал» продажу подтвердили.
Фактически смена собственников пока не произошла. Согласно базе СПАРК, владельцами ООО «Медиал Холдинг» являются Вера Титова – 50%, Мария Чудакова – 26%, Евгений Нагдаев – 24%.
По данным AlphaRM, сейчас сеть «Век живи» насчитывает 87 аптек, а сеть «Медиал» – 20 точек. Средний чек у «Век живи» 776,73 руб., у «Медиала» – 352,9 руб.
Фото: zeltoday.ru
Елена Калиновская
«Фармацевтический вестник»