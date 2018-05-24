Меняются тенденции назначения рецептурных препаратов детям и подросткам в США

Сегодня детям и подросткам в США все реже выписывают рецептурные препараты, при этом некоторые лекарства назначаются чаще, чем когда-либо, говорится в исследовании, результаты которого опубликованы в журнале JAMA.

По результатам анализа данных около 38 тыс. американских детей и подростков, удалось обнаружить, что с 1999 по 2014 год доля детей, которым были выданы рецепты на лекарственные средства, сократилась с 24,6 до 21,9%.

Однако такая тенденция характерна в отношении далеко не всех видов препаратов. По данным исследователей, сократилось количество выписываемых рецептов на антибиотики, антигистаминные препараты, вместе с тем все большему числу детей и подростков назначают препараты от астмы, синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и средства контрацепции.

В отношении сокращения показателей применения антибиотиков эксперты видят положительную динамику. По их мнению, такая тенденция связана с корректным назначением антибактериальных препаратов и отражает повышение качества лечения.

Однако другие изменения трудно интерпретировать. К примеру, сокращение назначения антигистаминных препаратов и средств для лечения простуды и кашля. На первый взгляд тенденция положительна. Так, результаты предыдущих исследований показали, что пациенты часто злоупотребляли этими препаратами, а в соответствии с актуальными руководствами детям до 18 лет не рекомендуется прием кодеиносодержащих препаратов. Но с 1999 года некоторые из этих лекарств стали доступны без рецепта, и неясно, сколько точно детей их принимают. «Все, что мы знаем, – это то, что выписывается меньше рецептов. Мы не знаем, увеличилось ли использование препаратов без рецепта».

Аналогичным образом трудно интерпретировать увеличение выписываемых рецептов на некоторые препараты. Авторы работы считают необходимым проведение дальнейших исследования для оценки полученных результатов.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»