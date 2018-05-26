«Марафон Групп» приобрела у ВТБ почти 12% сети «Магнит»

Инвестиционная компания «Марафон Групп» приобрела у ВТБ почти 12% сети «Магнит». Это чуть больше 12 млн. акций (соответствует 11,82% уставного капитала). Как сообщил президент группы Александр Винокуров, общая стоимость акций на сегодня превышает 62,5 млрд рублей.

По его словам, сделка денежная, для нее привлечены собственные и заемные средства, структурирована она как сделка РЕПО.

«Для «Марафон Групп» — это стратегическая инвестиция. Ретейл — быстро меняющийся перспективный рынок, открывающий большие возможности, и наша группа заявляла о своем интересе к розничному рынку с первого дня своего существования. Мы расцениваем «Магнит» как отличную инвестиционную возможность. Абсолютно уверены в том, что сегодня компания недооценена. «Магнит» в начале своего «марафона» — ряд понятных мер могут существенно ​повысить ее стоимость в обозримом временном горизонте», – заявил г-н Винокуров.

В то же время как пояснили «ФВ» в «Марафон Групп», у аптечного проекта «Мега Фарм» пока нет планов по открытию аптек в сети «Магнита».

«Мега Фарм» – это партнерский проект с Х5, который развивается в соответствии с ранее озвученными планами», – добавил представитель инвесткомпании.

Как сообщалось ранее, основатель и совладелец сети розничных магазинов «Магнит» Сергей Галицкий продал ВТБ 29,1% акций компании.

«Фармацевтический вестник»