Внесены изменения в Положение об аккредитации мед- и фармспециалистов

Внесены очередные изменения в Положение об аккредитации специалистов, утвержденное приказом Минздрава России от 2 июня 2016 г. № 334н. Соответствующий приказ Минздрава от 26.04.2018 г. № 192н зарегистрировал Минюст России 23 мая.

В документе, в частности, указано, что оценка практических навыков (умений) в симулированных условиях, в том числе с использованием симуляционного оборудования (тренажеров и (или) манекенов) и (или) привлечением стандартизированных пациентов, для лиц, имеющих высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование, проводится путем оценивания правильности и последовательности выполнения аккредитуемым не менее 5 практических заданий, для лиц, имеющих среднее медицинское или среднее фармацевтическое образование – 1 практического задания.

Комплектование набора практических заданий для каждого аккредитуемого, имеющего высшее медицинское или высшее фармацевтическое образование, а также выбор практического задания для каждого аккредитуемого, имеющего среднее медицинское или среднее фармацевтическое образование, осуществляется с использованием информационных систем автоматически из Единой базы оценочных средств.

На выполнение одного практического задания одному аккредитуемому отводится:

10 минут для лиц, имеющих высшее мед- или фармобразование;

30 минут для лиц, имеющих среднее мед- или фармобразование.

Аккредитуемый, признанный не прошедшим этап аккредитации специалиста и не подавший в течении 5 рабочих дней со дня признания его таковым заявление на повторное прохождение этапа аккредитации, признается аккредитационной комиссией не прошедшим аккредитацию специалиста.

«Фармацевтический вестник»