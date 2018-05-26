Alcon локализует в России производство искусственных хрусталиков

Американский производитель офтальмологических медизделий Alcon и компания «НанОптика» подписали соглашение о намерениях локализации производства интраокулярных линз (искусственных хрусталиков), используемых в лечении катаракты. Объем инвестиций в модернизацию мощностей «НанОптики» составит до 250 млн рублей. Этот проект – часть долгосрочной инвестпрограммы Alcon в России, на которую до 2023 года компания готова направить 2 млрд рублей.

В долгосрочную инвестпрограмму Alcon, представленную на Петербургском международном экономическом форуме 24 мая, входят поддержка непрерывного медобразования офтальмохирургов, проведение мероприятий, нацеленных на популяризацию профилактики среди пациентов, а также «потенциальная» локализация производства интраокулярных линз (ИОЛ).

Партнером Alcon выступит компания «НанОптика». Зеленоградское предприятие входит в группу «НаноВижн» Максима Мироненко и Дмитрия Дементьева и уже выпускает ИОЛ. Мощность завода составляет 350 тысяч единиц продукции в год. Часть производственных этапов ИОЛ от Alcon под брендом AcrySof Single Peace планируется разместить на площадке «НанОптики». На это потребуется до 250 млн рублей.

Гендиректор российского подразделения Alcon Татьяна Гатинская сообщила, что в России около 5 млн россиян страдают от катаракты, однако диагноз поставлен только 1,75 млн пациентов и только 500 тысяч человек получают своевременную хирургическую помощь.

Минпромторг РФ оценивает потребность в ИОЛ несколько иначе – 424,7 тысячи единиц в год. Отечественные производители выпускают, по данным министерства, лишь 180 тысяч линз в год. Кроме «НанОптики», их выпускают нижегородская компания «Репер НН», санкт-петербургское предприятие «Оптимед», челнинский производитель «Латан».

В декабре 2017 года ИОЛ вошли в проект расширенного перечня медизделий, подпадающих под протекционистское правило «Третий лишний» (постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 года №102 «Об ограничениях и условиях допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»). Однако до сих пор этот документ не принят.

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