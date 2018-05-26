«Р-Фарм» и Сеченовский университет объединят усилия в развитии здравоохранения

В рамках Петербургского международного экономического форума – 2018 (ПМЭФ-2018) 24 мая состоялась церемония заключения соглашения о сотрудничестве между Первым МГМУ им. И.М. Сеченова и АО «Р-Фарм». Соглашение подписали и ректор Сеченовского университета, академик РАН Петр Глыбочко и председатель совета директоров «Р-Фарм» Алексей Репик.

В рамках партнерства Сеченовский университет намерен развивать сотрудничество с компанией «Р-Фарм» по ряду направлений, представляющих обоюдный интерес. Одним из важных элементов совместной работы будет участие в проектах рабочей группы «Хелснет» Национальной технологической инициативы, сфокусированных на использовании прорывных IT-технологий в здравохранении. Среди таких проектов — персонализированная и регенеративная медицина, цифровое здравоохранение.

Кроме того, стороны договорились о необходимости объединения усилий для создания системы трансляционных исследований, позволяющей проводить полный цикл разработки биомедицинских продуктов, лекарственных препаратов и технологий от стадии идеи до реализации на российском и международном рынках. Также планируются совместные усилия по развитию технологии CAR-T клеток для терапии онкологических заболеваний и проведению исследований в области разработок генотерапевтических лекарственных средств, биомедицинских клеточных продуктов и систем диагностики.

«Руководством нашей страны поставлена серьезная задача перед ведущими университетами — войти в ТОП-100 лучших ВУЗов мира, а это значит — стать научно-исследовательскими и образовательными центрами мирового уровня. Стремительное развитие образования, неразрывно связанного с научной и практической деятельностью, его цифровизация, требуют качественного изменения университетов. Для этого необходима работа с сильными научными и индустриальными партнерами, нацеленными на международное развитие. Объединяя свои компетенции в области образования, науки и бизнеса, Сеченовский университет и компания «Р-Фарм» смогут повысить глобальную конкурентоспособность друг друга. И первые шаги, которые мы уже реализовали, позволяют судить о перспективности такого сотрудничества», — отметил ректор Первого МГМУ им. И.М. Сеченова Петр Глыбочко.

Чтобы успешно реализовать цели сотрудничества, стороны планируют заняться проработкой вопроса усовершенствования процесса подготовки научных кадров для совместных проектов, а также создания инфраструктуры для применения в промышленном производстве разработок в сфере био- и нанотехнологий.

Стоит отметить, что на сегодняшний день «Р-Фарм» уже является индустриальным партнером Сеченовского университета в рамках проекта по разработке новых технологий генодиагностики и генной терапии для персонифицированного лечения ревматоидного артрита*. В ходе проекта планируется разработать ряд диагностических методик, с помощью которых появится возможность прогнозировать течение заболевания и, более того, эффективность его лечения с помощью тех или иных лекарств.

Кроме того, в рамках проекта будут изучены генетические факторы, определяющие эффективность терапии Олокизумабом – препаратом, разрабатываемым группой компаний «Р-Фарм», который в настоящее время проходит этап международных клинических исследований. Результаты совместного с Сеченовским университетом проекта позволят повысить эффективность применения Олокизумаба и станут основой для разработки лекарств нового поколения — препаратов для генной терапии ревматоидного артрита.

«Первый МГМУ им И.М. Сеченова является одним из ведущих медицинских вузов страны. Университет уделяет большое внимание инновационным разработкам и технологиям будущего в медицине с одновременной программой подготовки кадров 21 века и это полностью соответствует миссии компании «Р-Фарм», которая состоит в том, чтобы предлагать российскому рынку инновационную, высокоэффективную медицинскую продукцию. Учитывая научные возможности партнера, я уверен, что наши совместные исследования и разработки ускорят доступ пациентов внутри нашей страны и за ее пределами к новым терапевтическим возможностям», — заявил председатель совета директоров группы компаний «Р-Фарм» Алексей Репик.

*11 мая проект стал победителем конкурсного отбора на предоставление субсидии по одному из лотов федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы»

gmpnews