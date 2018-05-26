В Санкт-Петербурге разрабатывается пластырь для проверки уровня сахара

Участники конкурса «Start-up СПбГУ — 2018», команда «Диапласт», работают над новым экспресс-тестом для контроля за уровнем глюкозы — благодаря ему пациентам больше не придется прокалывать кожу, чтобы сделать анализ. Тест-система представляет собой пластырь, реагирующий на глюкозу в составе пота человека. По предварительным оценкам, новшество обойдется покупателям не дороже 200 рублей.

Планируется, что система будет похожа на классический тест на беременность — на нем тоже появятся две полоски: первая — контрольная, расскажет, работает ли система, вторая — индикаторная. Она проявится в том случае, если содержание сахара в крови пациента составляет больше шести миллимоль на литр. Молодые ученые уже разработали технологию, а сейчас занимаются подбором материалов для будущего пластыря.

«Тест нужно будет проводить натощак, — объяснила автор идеи, студентка направления «Лечебное дело» Анна Малкова. — Человек просыпается с утра, наклеивает пластырь и занимается своими делами. В это время под пластырем накапливается пот, а через 10–15 минут происходит реакция по детектированию глюкозы. Очень важно, чтобы человек во время анализа не проявлял особую физическую активность, ведь во время нагрузок организм, наоборот, активно сжигает глюкозу».

В основе инновационной разработки лежат особые вещества — аптамеры, олигонуклеотидные молекулы, которые умеют связываться с молекулами-мишенями. Сегодня они уже используются в офтальмологии, к тому же на их основе создают препараты для «точечной» доставки лекарств, например, в раковые опухоли. Участники проекта предложили использовать аптамеры в качестве материала для диагностики, и, хотя это направление в России только начинает развиваться, молодые исследователи уверены, что у аптамеров большое будущее.

Главная цель проекта, заявляют разработчики, — улучшить диагностику сахарного диабета в раннем возрасте: сделать анализ простым и доступным, чтобы люди, которые находятся в зоне риска, могли провести удобное и быстрое исследование. Напомним, что, по данным Всемирной организации здравоохранения, диабет является одной из основных причин слепоты, почечной недостаточности, инфарктов и инсультов. Число людей с диабетом в мире возросло со 108 миллионов в 1980 году до 422 миллионов человек в 2014 году. В России официально зарегистрировано около 4,3 миллиона больных диабетом, хотя специалисты нередко говорят, что их не меньше восьми миллионов.

Мы планируем, что наш тест будет продаваться в аптеках и обычных супермаркетах, где его можно будет купить так же легко, как и тест на беременность. Конечно же, в дальнейшем подобные устройства появятся в поликлиниках и больницах, чтобы во время первого приема врач, пока заполняет историю болезни, мог быстро и бескровно проверить уровень глюкозы у пациента, — говорит участница проекта, студентка направления «Юриспруденция» Мария Евсюкова.

Авторы проекта отмечают, что рынок неинвазивной диагностики сегодня активно развивается и, к примеру, в США уже существует похожий прибор для контроля уровня глюкозы. Однако, объясняют участники конкурса, девайс представляет собой многоразовое устройство, объединенное с системой дозированного введения инсулина, которое пациент может носить в течение длительного времени, из-за чего стоимость прибора значительно выше, а область применения серьезно отличается от экспресс-теста «Диапласт». Разработка петербургских студентов будет одноразовой.

Над пластырем для контроля сахара сегодня также работают капитан команды, студент направления «Медицина» Максим Кузнецов и студент направления «Экономика» Виктор Алексеев.

gmpnews