Лента · В России 187 У фармпроизводителей заканчивается время на выбор поставщиков оборудования для маркировки

Для того чтобы успеть интегрироваться в систему маркировки лекарств, фармпроизводители уже в самое ближайшее время должны определиться с поставщиком оборудования. К этому выводу пришли спикеры «круглого стола» «Опыт по внедрению системы маркировки участниками рынка (производители ПО и оборудования). Возникающие проблемы и пути их решения».

Дискуссия состоялась в рамках VII Форума фармацевтической упаковки «Фармпак», ее модератором выступил главный редактор «Фармацевтического вестника» Герман Иноземцев.

Как заявил руководитель продуктового направления «Фарма» Центра развития перспективных технологий Антон Харитонов, внедрение даже самых краткосрочных решений, которые сегодня готовы предложить производители оборудования, займет не менее полугода.

Таким образом, чтобы успеть к 1 января 2019 года, когда планируется сделать обязательным нанесение контрольно-идентификационных знаков для препаратов Перечня ЖНВЛП, необходимо в самое ближайшее время «хотя бы принять решение о выборе оборудования и, по крайней мере, подписывать документы на его поставку, провести предпроектное обследование», подчеркнул он.

Необходимость принятия скорейшего решения по поставщику оборудования признали и присутствующие в зале представители компаний-фармпроизводителей. Вместе с тем, их решение во многом будет основываться на содержании постановления правительства, которое должно внести ясность в параметры проекта.

По информации «ФВ», оно может выйти в июне. Теоретически это может произойти в дни проведения конференции «PROекции будущего», которая состоится 7-8 июня в Калининграде и будет посвящена взаимодействию всех основных звеньев цепочки поставки ЛС на рынок РФ и ЕАЭС.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»