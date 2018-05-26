Эксперт: деньги на бесперебойное лекарственное обеспечение в системе есть

Где в условиях дефицита бюджетов взять деньги на здравоохранение? Этот вопрос сегодня стал одним из главным на сессии ПМЭФ, посвященной увеличению продолжительности жизни россиян. Ответ на него сформулировал депутат, член Комитета Госдумы РФ по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Эксперт подчеркнул, что ассигнования, которые будут выделены отрасли до 2024 г., позволят решить ключевые проблемы здравоохранения РФ. Но важен не только общий рост финансирования здравоохранения до 2024 г., важно и текущее увеличение финансирования системы охраны здоровья. В первую очередь программы государственных гарантий, ее базовой части.

Он в частности отметил: в условиях заявленного Правительством РФ неповышения налогов, жесткого бюджетного правила не увеличивать расходную часть инструментов для этого не много, тем не менее, они есть. В первую очередь это вопрос смены страхователей неработающего населения.

«Решение этого вопроса в рамках донастройки налоговой системы позволило бы, на мой взгляд, многим субъектам РФ существенно сократить дефициты программ государственных гарантий и выделить дополнительные ассигнования на лекарственное обеспечение», – отметил г-н Фаррахов.

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»