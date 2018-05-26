Bayer планирует увеличить долю локализованной в РФ продукции до 30% от всего объема продаж

Компания Bayer намерена в ближайшие три-пять лет увеличить долю локализованной продукции до 30% от всего объема продаж. Об этом сообщил генеральный представитель Bayer в России и странах СНГ Нильс Хессманн в рамках деловой программы Петербургского экономического форума (ПМЭФ) – 2018.

По его словам, компания уже реализует ряд масштабных проектов в этом направлении.

«В рамках сотрудничества с компанией «Полисан» мы планируем начать промышленное производство рентгеноконтрастных средств в четвертом квартале 2018 года, а производство перорального антикоагулянта компании Bayer запланировано на третий-четвертый квартал 2020 года», – заявил Нильс Хессманн.

Он также рассказал о сотрудничестве концерна с российскими молодыми компаниями, реализующими проекты в сфере медицинских технологий.

«В программу «КоЛаборатор», которая стартовала в прошлом году в рамках подписания на ПМЭФ соглашения о сотрудничестве с биологическим факультетом МГУ, было отобрано три перспективных российских проекта, которые разрабатывают современные медицинские технологии для борьбы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выбранные проекты отвечают обозначенным в рамках майских указов Президента РФ стратегическим задачам. Bayer окажет каждому проекту финансовую поддержку в размере 25 тысяч евро», – отметил Нильс Хессманн.

«Фармацевтический вестник»