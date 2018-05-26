Эксперты поддерживают одобрение FDA препарата Lucemyra при синдроме отмены опиоидов

По мнению экспертов Американского общества аддиктивной медицины (ASAM), одобрение FDA неопиоидного препарата Lucemyra (lofexidine hydrochloride) компании US WorldMeds LLC для лечения синдрома отмены опиоидов добавило еще один инструмент в набор пациентов и врачей, сообщает In-Pharma Technologist.
Американские регуляторы одобрили первый неопиоидный препарат для лечения симптомов, сопровождающих синдром отмены опиоидов, на прошлой неделе.
Препарат производится по контракту компанией Catalent Pharma Solutions на предприятии в Винчестере (штат Кентукки, США).
Американские регуляторы отмечают, что препарат способен уменьшать интенсивность симптомов при отмене опиоидов, однако не может полностью их предотвращать. Одобренный период лечения с применением данного агониста альфа-2-адренергических рецепторов, разработанного для уменьшения высвобождения норэпинефрина, — до 14 дней.
Эксперты ASAM поддерживают комплексный подход к решению проблем ненадлежащего применения и передозировки опиоидных препаратов, в том числе к вариантам медикаментозного лечения симптомов отмены.
Татьяна Кублицкая
«Фармацевтический вестник»