Клиническое исследование III фазы комбинации Imbruvica/Gazyva при ХЛЛ достигает целей

В компании AbbVie заявили о достижении целей в клиническом исследовании III фазы, изучавшем препарат Imbruvica в комбинации с Gazyva компании Roche при лечении хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ), сообщает FiercePharma. Комбинация данных препаратов превзошла комбинацию Gazyva и химиотерапии препаратом chlorambucil по способности сдерживать прогрессирование рака. Теперь AbbVie вместе со своим партнером Johnson & Johnson делится данными с регуляторами.

Стратегия компании AbbVie в отношении расширения применения Imbruvica в сегменте терапии ХЛЛ основывается на применении препарата у нелеченных пациентов. Данные КИ могут стать подспорьем в реализации этой стратегии.

Препарат Imbruvica уже продемонстрировал превосходство над chlorambucil в качестве терапии первой линии. Результаты КИ Resonate-2, на основании которых FDA в 2016 г. одобрило применение Imbruvica в качестве монотерапии первой линии при ХЛЛ, продемонстрировали способность препарата уменьшать риск прогрессирования заболевания или смерти на 84% по сравнению с chlorambucil.

Значительный потенциал роста Imbruvica способствовал приобретению компанией AbbVie его разработчика, Pharmacyclics, за 21 млрд. долл. в 2015 г. Тогда аналитики сочли эту сумму астрономической, особенно с учетом того, что Pharmacyclics разрабатывала Imbruvica совместно с Janssen, входящей в группу Johnson & Johnson. Но препарат получил одобрение по новым показаниям, как и обещало руководство компании AbbVie, и по итогам I квартала с.г. его продажи превзошли ожидания аналитиков на 6 млн долл., составив 762 млн долл.

Татьяна Кублицкая

«Фармацевтический вестник»