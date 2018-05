Депутаты просят фармпроизводителей сообщать о фактах задержки регистрации и допуска лекарств на российский рынок Клиническое исследование III фазы комбинации Imbruvica/Gazyva при ХЛЛ достигает целей » За последние пять лет глобальные расходы на онкопрепараты увеличились вдвое За последние пять лет глобальные расходы на противоопухолевые препараты выросли в два раза, сообщает NBC News со ссылкой на отчет The IQVIA Institute for Human Data Science. Средняя стоимость курса терапии новым препаратом, выведенным на рынок в 2017 г., составила 150 тыс. долл. Глобальные расходы на онкопрепараты достигли 133 млрд долл. по сравнению с 96 млрд долл. в 2013 г. При этом, говорится в отчете, несмотря на стабильное снижение заболеваемости раком и уровня смертности расходы на противоопухолевые ЛП будут расти. По прогнозам экспертов The IQVIA Institute for Human Data Science, к 2022 г. объем рынка лекарственных препаратов для лечения онкозаболеваний составит 200 млрд долл. при среднегодовом темпе роста (CAGR) 10–13%. Объем американского рынка достигнет 100 млрд долл. при показателе CAGR 12–15%. Между тем авторы отчета указывают, что большинство онкопрепаратов, в т.ч. самых дорогих назначаются сравнительно небольшому числу пациентов. Они приводят данные, согласно которым, в 2017 г. 87% препаратов применялись для лечения менее чем 19 тыс. пациентов. Восемь из выведенных на рынок в 2017 г. препаратов являются пероральными средствами, предназначенными для лечения рака молочной железы, легкого, яичников и некоторых форм лейкемии. Два новых препарата разработаны на основе клеточной технологии CAR-T. Это препараты для лечения острого лимфобластного лейкоза tisagenlecleuce и axicabtagene ciloleucel. Стоимость терапии этими ЛП составляет 475 тыс. долл. и 373 тыс. долл. соответственно. Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»