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«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»

Принят: Май 24, 2018

Приказ Росздравнадзора от 24.05.2018 № 3415 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»

«Фармацевтический вестник»

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Май 25, 2018 | Просмотров: 24