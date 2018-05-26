«Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов»

Принят: Май 24, 2018 Приказ Росздравнадзора от 24.05.2018 № 3415 «Об утверждении Плана информатизации Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения на 2018 финансовый год и плановый период 2019-2020 годов» «Фармацевтический вестник»