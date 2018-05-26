Тимофей Нижегородцев: мы должны защитить отечественных производителей от недобросовестной конкуренции

В рамках Петербургского международного экономического форума состоялся «круглый стол» Фармацевтического бизнес-клуба, на котором эксперты обсуждали факторы роста российской фармпромышленности, в том числе возможность активного создания инновационных лекарственных препаратов.

По мнению начальника Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофея Нижегородцева, для развития инноваций у российских производителей есть два ключевых момента: значительный объем российского рынка и недискриминационный доступ на него.

«Российская регуляторика сегодня складывается прежде всего из 44-го ФЗ и правил взаимозаменяемости лекарственных препаратов при их закупке по МНН, – отметил эксперт. – И при подготовке программы «Фарма-2030» необходимо все предусмотреть для того, чтобы существующие правила сохранились».

Между тем, по мнению Тимофея Нижегородцева, в «недрах» Минздрава страны готовятся новые условия взаимозаменяемости лекарств, по которым некоторые ЛП можно будет признавать невзаимозаменяемыми, а значит, продавать их по торговому наименованию.

«Это сразу создаст дискриминационные условия для других производителей, – отметил представитель ФАС. – К тому же в последнее время, когда государством было обещано выделить на лекарственное обеспечение дополнительные деньги, например на программу по онкологии, началась активная работа крупных международных компаний по дискредитации российских производителей дженериков. Мы вновь наблюдаем «ренессанс» врачебных мнений о якобы некачественности всех этих препаратов. В этой ситуации, когда делается все, чтобы российских производителей не допустить к российским же деньгам, необходимо отечественную фарму от недобросовестной конкуренции защитить». Эксперта поддержал и Виктор Дмитриев, генеральный директор АРФП, отметив, что неплохо было бы создать, в конце концов, единый регуляторный орган.

«Как говорится, единый регулятор лучше единого поставщика, – отметил эксперт. – К тому же бизнесу необходима предсказуемость тех изменений, которые происходят на фармацевтическом рынке».

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»