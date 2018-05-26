Фарма – на втором месте по объему экспорта между Россией и Израилем

Порядка 25% составляет ежегодный рост экспорта между Россией и Израилем. И одно из ведущих мест в этом объеме занимает фармацевтическая продукция. Такие цифры были озвучены в рамках сессии «Россия-Израиль» на Петербургском международном экономическом форуме.

По общему признанию экспертов, фарма является сферой особого интереса в сотрудничестве между двумя странами. Красноречивым примером в этом отношении прозвучал опыт компании Тева. Как отметил руководитель по связям с государственными органами, корпоративным штабам и рынкам роста компании Teva Pharmaceutical Industries Ltd Мати Гилл, инвестиции в Россию растут последовательно и стабильно. Хорошим подспорьем для этого стала политическая воля в сочетании с эффективными экономическими мерами поддержки.

Одна из актуальных задач на ближайшее время – гармонизация нормативно-правовых баз России и Израиля.

«Это позволит еще более активно разрабатывать новые услуги и новые технологии – то, в чем именно у фармотрасли есть серьезный уникальный потенциал», – отметил генеральный директор Министерства здравоохранения Израиля Моше Бар Симан-Тов. Еще одно перспективное направление для российско-израильского сотрудничества – подготовка кадров для медицины и фармацевтики. Как отметили эксперты в ходе обсуждения, этот вопрос актуален для всех стран, но в то же время в мире уже накоплен серьезный положительный опыт и его надо активнее интегрировать в практику. Старший вице-президент по инновациям фонда «Сколково» Кирилл Каем в этой связи подчеркнул: «У Израиля правильный подход к развитию технологий».

Светлана Петрова

«Фармацевтический вестник»