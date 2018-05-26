«Р-Фарм» стал дистрибьютором БАДов и медтехники японской Fujifilm В дискаунтерах «Живика» московского региона стартовала программа лояльности » Проект «Герофарма» по производству инсулинов в Петербурге получил статус стратегического Согласно региональному законодательству, стратегический статус даёт предприятию льготы, в том числе при выкупе земельного участка под производство в Пушкинском районе. Cоглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2018. «Герофарм» занимает в Пушкинском районе 2,77 га. Предприятие сможет выкупить участок со скидкой до 75% от его кадастровой стоимости. «Герофарм» подписал специнвестконтракт с Санкт-Петербургом и Минпромторгом в декабре 2017 года. Компания инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди производства инсулинов. Всего в две очереди будет вложено 3,26 млрд рублей. В бюджет Петербурга компания выплатит 746 млн рублей. vademec