Проект «Герофарма» по производству инсулинов в Петербурге получил статус стратегического

Согласно региональному законодательству, стратегический статус даёт предприятию льготы, в том числе при выкупе земельного участка под производство в Пушкинском районе.
Cоглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2018.
«Герофарм» занимает в Пушкинском районе 2,77 га. Предприятие сможет выкупить участок со скидкой до 75% от его кадастровой стоимости.
«Герофарм» подписал специнвестконтракт с Санкт-Петербургом и Минпромторгом в декабре 2017 года. Компания инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди производства инсулинов. Всего в две очереди будет вложено 3,26 млрд рублей. В бюджет Петербурга компания выплатит 746 млн рублей.