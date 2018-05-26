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Проект «Герофарма» по производству инсулинов в Петербурге получил статус стратегического

Согласно региональному законодательству, стратегический статус даёт предприятию льготы, в том числе при выкупе земельного участка под производство в Пушкинском районе.

Cоглашение было подписано на Петербургском международном экономическом форуме-2018.

«Герофарм» занимает в Пушкинском районе 2,77 га. Предприятие сможет выкупить участок со скидкой до 75% от его кадастровой стоимости.

«Герофарм» подписал специнвестконтракт с Санкт-Петербургом и Минпромторгом в декабре 2017 года. Компания инвестирует около 1,5 млрд рублей в строительство второй очереди производства инсулинов. Всего в две очереди будет вложено 3,26 млрд рублей. В бюджет Петербурга компания выплатит 746 млн рублей.

vademec

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Май 25, 2018 | Просмотров: 19