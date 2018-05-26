«Р-Фарм» стал дистрибьютором БАДов и медтехники японской Fujifilm

Россиская фармкомпания «Р-Фарм» Алексея Репика будет эксклюзивно продавать и продвигать в России медтехнику и нутрицевтическую продукцию японской корпорации Fujifilm.

Соответствующие соглашения стороны подписали на Петербургском международном экономическом форуме-2018.

В частности, речь идёт о поставке через «Р-Фарм» рентгеновского диагностического оборудования и эндоскопов, уточняет Fujifilm.

Российский фармрынок и рынок медтехники приближается к 4 трлн иен (2,25 трлн рублей), что составляет примерно треть рынка Японии. В дальнейшем ожидается его рост, в стране растёт и интерес к БАДам для предотвращения заболеваний, связанных с образом жизни. Все это будет способствовать успеху совместного бизнеса, надеются в Fujifilm.

«Р-Фарм» и Fujifilm Corporation подписали соглашение о намерениях в сфере здравоохранения ещё на Российско-Японском бизнес-диалоге в декабре 2016 года.

Тогда же японская корпорация Mitsui & Co купила 10% «Р-Фарма».

Fujifilm — японская корпорация, основанная в 1934 году как производитель фотопленки. Выпускает различные виды техники, используемые, в том числе, в медицине и фармацевтике. Выручка корпорации за 2018 налоговый год (закончился в конце марта 2018 года) выросла на 4,8% до 2,4 трлн иен (1,37 трлн рублей).

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