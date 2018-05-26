Гадалка убедила банкиров обмануть «Фармстер» на 350 млн рублей

Гадалка Нона Михай, в отношении которой ведется расследование в связи с хищением средств из «Нота-Банка», убедила банкиров обмануть крупного поставщика медизделий – «Фармстер» – на общую сумму 350 млн рублей.

Как следует из материалов дела, обнародованных сегодня в Останкинском суде Москвы, безработная 55-летняя пенсионерка Михай, имеющая несколько классов образования, пользовалась «неограниченным доверием» руководства «Нота-банка» и являлась фактическим инициатором присвоения заведомо невозвратного кредита.

Гадалка была знакома с Ларисой Марчуковой, сестра которой – Галина – работала в банке финансовым директором, и сумела убедить ее поучаствовать в мошеннической схеме. Как сообщал «Слон» со ссылкой на материалы дела, Михай «давала ей советы, основанные на ворожбе, гадании на картах, старых книгах и кофейной гуще». Высокопоставленная сотрудница банка в свою очередь втянула в аферу председателя правления банка Дмитрия Ерохина.

Участники аферы начали искать компанию, нуждавшуюся в кредите. По стечению обстоятельств ею стал дистрибьютор медоборудования «Фармстер». В июле 2015 года они убедили его директора Ивана Тарлыкова заключить «выгодный контракт» на покупку медтехники у контролируемой банкирами компании «Элит проект» в качестве условия выдачи кредита, причем технику обещали поставить по цене ниже рыночной, так что «Фармстер» мог получить дополнительную прибыль за счет ее перепродажи. «Фармстер» получил кредит от «Нота-банка» на 310 млн рублей и использовал его для выплаты аванса за оборудование в размере 350 млн рублей. Однако медтехнику «Фармстер» в итоге не получил, а деньги, перечисленные на счет «Элит проекта», похитило руководство «Нота-банка».

В декабре 2015 года «Фармстер» попробовал взыскать долг с «Элит проекта» через арбитражный суд, но «Элит проект» оказался компанией-однодневкой без собственности и хозяйственной деятельности.

В ноябре 2016 года ПАО «Российский капитал», к которому перешло имущество и обязательства «Нота-Банка», потребовало от гендиректора «Фармстера» Ивана Тарлыкова через суд вернуть выданный кредит, включая платежи за пользование средствами и просрочку на общую сумму 521 млн рублей. Судьи встали на сторону банка, «Фармстер» не смог обжаловать решение. Встречные иски со стороны Тарлыкова были оставлены без движения.

В марте 2017 года банк обратился в Арбитражный суд, подав к «Фармстеру» иск на сумму уже в 562,6 млн рублей. В июле 2017 года стороны пришли к мировому соглашению, согласно которому «Фармстер» согласился выплатить лишь сумму полученного в «Нота-банке» кредита – 310 млн рублей – траншами по 35 млн до 31 декабря 2021 года.

В «Фармстере» не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Всего по делу «Нота-банка» проходят трое фигурантов – Нона Михай, которой инкриминируют мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере (ст. 159 ч. 4 УК РФ), по аналогичному обвинению и растрате, совершенной группой лиц или в особо крупом размере, проходит экс-председатель правления банка Дмитрий Ерохин (ст. 159 ч. 4, ст. 160 ч. 4 УК РФ). Его брат Вадим Ерохин обвиняется только в мошенничестве (ст. 159 ч. 4 УК РФ). Эпизод с «Фармстером» является одним из нескольких, инкриминируемых подсудимым. В суде гадалка полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

Группа компаний «Фармстер» – поставщик медизделий, доля в 60% одноименного ООО принадлежит Ивану Тарлыкову, по 20% – Григорию Рубану и Александру Старовойтову. В 2016 году выручка компании составила 2,472 млрд рублей, чистый убыток – 285,3 млн рублей. Группа занимает 55-ю строчку рейтинга ТОП100 поставщиков медизделий на рынке госзаказа с общей суммой контрактов 714 млн рублей в 2016 году.

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