Компания «ТрекМарк» вложит 1 млрд рублей в производство оборудования для маркировки лекарств

Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и швейцарский разработчик государственных систем борьбы с контрафактом SICPA создали компанию по производству оборудования для маркировки – «ТрекМарк». В локализацию производства оборудования для маркировки лекарств вложат 1 млрд рублей.

Согласно договору, ЦРПТ получит 46% «ТрекМарка», SICPA – 44%, а РФПИ – 10%. Компания будет работать на мощностях концерна «Автоматика» госкорпорации «Ростех» под операционным управлением Центра развития перспективных технологий. Технологические решения компании полностью совместимы с единой национальной системой цифровой маркировки и прослеживаемости товаров «Честный знак».

На первом этапе предприятие обеспечит оборудованием для маркировки фармацевтический сектор.

«Для того чтобы обеспечить потребности российского рынка, до конца года «ТрекМарк» вложит в локализацию оборудования для фармацевтической отрасли около 1 млрд рублей. Уже инвестировано больше половины этой суммы», – сообщил председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий Михаил Дубин.

Средняя стоимость оборудования для небольших фармацевтических производств составит от 3,1 млн рублей до 6 млн рублей, для высокоскоростных производственных линий – от 7,5 млн рублей до 14 млн рублей.

Всего в 2018 году «ТрекМарк» планирует поставить российским фармкомпаниям более 200 комплектов оборудования.

Эксперимент по добровольной маркировке лекарств начался в конце января 2017 года. Обязательной она станет с 1 января 2020 года.

Производство такого оборудования в России началось недавно. Им занимается ЦРПТ. Он участвует в проекте «Ростеха» по производству маркировочного оборудования, в который госкорпорация вложила 20 млн евро.

ЦРПТ – совместный проект USM Holdings (через «Петер-сервис», 50%), госкорпорации «Ростех» (концерн «Автоматика», 25%) и «Элвис-Плюс групп» Александра Галицкого (25%). Единым оператором системы маркировки и прослеживания товаров, подлежащих особому учету, является дочерняя структура ЦРПТ – ООО «Оператор-ЦРПТ».

Швейцарская компания SICPA интегрирует функции безопасности на основе защитных чернил и цифровые технологии прослеживания для правительств и отраслей промышленности, обеспечивая аутентификацию и прослеживание миллиардов единиц товара. Системы маркировки и прослеживания SICPA работают в табачной, алкогольной, фармацевтической промышленности, а также на рынке товаров народного потребления, безалкогольных напитков и товаров индустрии роскоши.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) – суверенный инвестиционный фонд РФ, основанный в июне 2011 года для вложений в акционерный капитал преимущественно на территории России совместно с ведущими иностранными финансовыми и стратегическими инвесторами. Фонд выступает в качестве катализатора прямых инвестиций в российскую экономику.

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