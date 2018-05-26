«Биокад» подписал соглашение о разработке иммунотерапии рака с Центром Алмазова

Фармацевтическая компания «Биокад» подписала соглашение с петербургским Национальным медицинским исследовательским центром им. В.А. Алмазова (НМИЦ им. Алмазова) о проведении совместных научных исследований в сфере лечения онкозаболеваний с помощью химерных антигенных рецепторов (CAR-T). Глава «Биокада» Дмитрий Морозов пообещал, что стоимость создания индивидуального клеточного иммунопрепарата для одного пациента составит около 16 млн рублей – вдвое дешевле импортных аналогов.

От имени НМИЦ им. Алмазова соглашение подписал директор центра Евгений Шляхто, от «Биокада» – генеральный директор биотехнологической компании Дмитрий Морозов. На церемонии подписания, состоявшейся 24 мая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), присутствовал замминистра здравоохранения Сергей Краевой.

Метод CAR-T-клеточной терапии основывается на введении пациенту генетически модифицированных собственных Т-лимфоцитов, обеспечивающих распознавание и уничтожение опухолевых клеток.

По оценке Дмитрия Морозова, стоимость изготовления индивидуальных препаратов CAR-T в расчете на одного пациента не будет превышать 16 млн рублей, что в два раза дешевле, чем в зарубежных клиниках. В течение трех лет после процедуры пациент не будет нуждаться в дополнительном лечении, только в периодическом наблюдении у врача.

Для сравнения, терапия на основе CAR-T под названием Kymriah, разработанная швейцарской компанией Novartis, стоит $475 тысяч.

В марте 2018 года «Биокад» подписал совместный с Минздравом РФ проект строительства в Санкт-Петербурге Центра клеточных технологий для лечения онкологических заболеваний, в который компания планирует вложить за два года $26 млн.

Аналогичный документ об исследованиях онкотерапии с применением CAR-T-клеточных технологий совместно с Сеченовским университетом подписал на ПМЭФ главный конкурент «Биокада» – российская фармкомпания «Р-Фарм».

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