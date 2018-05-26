AstraZeneca будет сотрудничать с телемедицинским стартапом Qapsula

Англо-шведская фармкомпания AstraZeneca и российский телемедицинский стартап Qapsula совместно займутся разработкой системы дистанционного сопровождения пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в Новгородской области. Стороны надеются, что в случае успеха опыт можно будет распространить на другие регионы РФ.

Четырехстороннее соглашение с участием AstraZeneca, Qapsula, Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ) и правительства Новгородской области было подписано на Петербургском международном экономическом фооруме – 2018.

AstraZeneca будет соразработчиком технологического решения в сфере сердечно-сосудистых заболеваний, пояснили в пресс-службе компании.

Задача стартапа – улучшить показатели по сердечно-сосудистой смертности в Новгородской области, снизить риск повторных госпитализаций и повторного инфаркта миокарда у пациентов, уже перенесших инфаркт.

На первом приеме у кардиолога пациент сможет зарегистрироваться в мобильном приложении Qapsula, которое будет уведомлять его о необходимости приема лекарств или проведения консультаций.

Гендиректор AstraZeneca в России и Евразии Ирина Панарина ожидает, что проект вскоре можно будет распространить и на другие регионы.

AstraZeneca и ФРИИ в феврале 2018 года подписали меморандум о сотрудничестве в области цифровых решений для фарминдустрии.

Стартап Qapsula был создан в 2015 году. В июне 2016 года компания прошла отбор для акселератора инновационных проектов, проводимого ФРИИ, в том же году ФРИИ приобрел в ней долю 4%.

В июле 2017 года основатель и гендиректор фармдистрибьютора «Мединторг» Дмитрий Шаталин купил 40,8% стартапа. Помимо Шаталина совладельцами Qapsula остаются Арсений Труханов (17,8%), Дмитрий Мазница (15,3%), Елена Власко и Олег Проскуряков (у них по 11%).

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