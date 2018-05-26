Нацкалендарь прививок расширят в 2020 году

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что с 2020 года в Нацкалендарь прививок добавятся две вакцины – от ветряной оспы и ротавирусной инфекции. В перспективе централизовать могут и закупки менингококковой вакцины.

«Менингококковая инфекция сейчас тоже проходит вакцинацию, но в рамках эпидемических календарей, за которые отвечают субъекты Российской Федерации. Но мы наблюдаем ситуацию и, возможно, будем рассматривать вопрос о переносе на национальный уровень и этой вакцины», – рассказала Скворцова 25 мая на Петербургском международном экономическом форуме.

Минздрав также «внимательно смотрит» на международный опыт профилактики вируса папилломы человека, однако пока не наблюдается ее связи с предраковыми состояниями.

Единственным поставщиком вакцин для Нацкалендаря с 2015 года является входящая в «Ростех» госкомпания «Нацимбио», этот статус она получила и на 2018-2019 годы. По госзаказу «Нацимбио» поставила в 2015–2017 годах 260 млн доз вакцин, из которых больше половины пришлось на вакцины от гриппа.

В Комитете Госдумы по охране здоровья считают, что производство вакцин – одна из важнейших проблем российской фармотрасли. Цены на поставку большинства вакцин не повышались с 2010 года, поэтому выпуск таких препаратов является убыточным. В связи с этим Минздраву надо уделить максимальное внимание поддержке отечественных производителей вакцин с долгосрочным планированием закупок, потому что их производство имеет особый цикл», – заявил на одном из недавних заседаний председатель комитета Дмитрий Морозов.

Кроме того, в январе 2018 года Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, ужесточающий контроль качества вакцин. Он предусматривает обязательное получение разрешения в Росздравнадзоре на каждую серию. Производители ответили, что такая мера грозит существенным ростом расходов и увеличением сроков ввода продукции в оборот, вплоть до сбоев в поставках вакцин.

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