«Натива» выиграла в суде патентный спор с Bayer

Арбитражный суд Московской области принял решение полностью отказать концерну Bayer (Байер ХелсКер эЛэЛСи, США) в удовлетворении иска к российской компании «Натива» о признании и пресечении действий нарушающих исключительные права истца.

Немецкий концерн, производитель оригинального препарата «Нексавар» (МНН «Сорафениб»), пытался через суд запретить фармацевтической компании «Натива» изготовление, применение, предложение к продаже, продажу и хранение препарата «Сорафениб-натив», а также утверждал, что компания нарушает эксклюзивные права на препарат «Нексавар», находящийся под патентной защитой.

В качестве третьего лица со стороны ответчика к рассмотрению дела был привлечен Минздрав России.

Поводом для иска против российской компании стал факт регистрации и последующего вывода на рынок «Нативой» препарата-аналога. Как указывалось в иске оригинальное лекарство находится под патентной защитой.

«Мы полностью удовлетворены исходом судебного процесса. «Сорафениб-натив» является собственной разработкой компании «Натива», созданной с использованием собственного охраняемого патентом изобретения», – комментирует заместитель генерального директора по правовым вопросам ООО «Натива» Юлия Герасимова.

Арбитражный суд, рассмотрев все доводы сторон, не усмотрел в действиях ответчика нарушения исключительных прав иностранного концерна и полностью отказал в удовлетворении исковых требований.

«Возрождение и становление отечественного фармпрома встречает различные препятствия на своем пути, в том числе, и со стороны транснациональных корпораций, которые пытаются удержать свои позиции на перспективном (высокодоходном) российском фармрынке. Уже сегодня отечественные производители могут составить достойную конкуренцию компаниям с мировым именем», – заявил глава компании «Натива» Александр Малин.

Победа в суде над Bayer – далеко не первая в активе российского производителя.

«Сорафениб-натив» (МНН «Сорафениб») – противоопухолевое средство направленного действия, предназначенное для лечения онкологических заболеваний почек, печени и щитовидной железы. Российский препарат, согласно Госреестру лекарственных средств, существенно дешевле немецкого оригинала. Стоимость упаковки которого составляет от 122 до 129,7 тыс. рублей, в то время как цена отечественного аналога находится в пределах 25,9 – 103,8 тыс. рублей в зависимости от дозировки и количества таблеток.

ООО «Натива» – российская фармацевтическая компания полного цикла, основанная в 2010 году. Специализируется на разработке и выпуске лекарственных средств для применения в пульмонологии, эндокринологии, онкологии, гинекологии и неврологии. Производственные мощности компании расположены в Московской области. Достигнуты договоренности по взаимодействию с производственными площадками в Уфе и Курске.

gmpnews