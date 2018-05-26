Сергей Цыб: С точки зрения регуляторики фармпромышленности Россия находится в начале пути

Разработка программы «Фарма 2030» должна ориентироваться на развитие фармацевтического рынка в России, для чего необходимо определить приоритеты и новые точки роста, сообщил заместитель министра промышленности и торговли Сергей Цыб.

«Фармацевтика — это одна из тех областей, где точно мы можем сделать еще один шаг вперед и правильно определить приоритеты и новые точки роста, и правильно определить участие государства с одной стороны, и с другой — бизнеса», — сказал Цыб, выступая на организованном в рамках ПМЭФ круглом столе на тему «Фармпромышленность России. Как обеспечить рост и инновации».

В работе круглого стола приняли участие представители Минпромторга России, Росздравнадзора, ФАС, фарминдустрии. Речь шла о развитии фармацевтической промышленности, системообразующих инструментах, которые бы давали дополнительный стимул для производства. В рамках дискуссии высказывались разные точки зрения о взаимодействии с предпринимательским сообществом, отраслевыми объединениями, федеральными органами власти, который могут быть учтены при выработке фармацевтической промышленной политики до 2030 года.

По мнению замминистра, с точки зрения «регуляторики» фармацевтической промышленности Россия находится в начале пути.

«Регуляторика должна быть направлена на то, чтобы максимально развивать компетенции и возможности, которые у нас сегодня существуют и привлекать международный опыт и инвестиции, потому что за этой сферой — будущее в инновационной медицине», — сказал Цыб.

Директор Государственного института лекарственных средств и надлежащих практик Минпромторга России Владислав Шестаков в свою очередь считает необходимым разработку перспективной кадровой политики.

«Нужны будут высококвалифицированные специалисты, а для этого нужно активно создавать программы, которые способствовали тому, чтобы студент после вуза мог безболезненно прийти на производство в промышленность, и не было бы у него разрыва между теорией и практикой», — сказал Шестаков.

Он считает важным не упустить ни одно предложение, которое может быть очень важным для развития фармацевтической отрасли, способным сделать ее более конкурентноспособной, содействовать развитию в дальнейшем экспортного потенциала.

По его словам, предложения участников круглого стола в течение недели будут обобщены и направлены в Минпромторг России.

«На мой взгляд одной из целей программы «Фарма 2030″ может быть стимулирование мировых производителей, чтобы самые прорывные технологии приходили в Россию раньше, чем во многие страны. Одновременно одной из задач, и в том числе регуляторной политики и государственной, должно стать формирование условий для полного цикла инновационного процесса, начиная от фундаментальной разработки препарата до его вывода на фармацевтический рынок», — считает директор по взаимодействию с государственными органами Такеда Россия Илья Вескер.

По его мнению, ключевой задачей является «рост собственных инновационных разработок в Российской Федерации». «Именно инновационная фармацевтическая отрасль делает основной вклад в человеческий капитал страны и соответственно в результате мы получаем крепкую экономику. И формирующиеся сейчас стратегии должны быть ориентированы на то, как обеспечить данный прорыв в фармацевтической отрасли», — сказал Вескер.

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

РИА НОВОСТИ