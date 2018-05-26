«Герофарм» до 2021 года создаст производство субстанций для инновационных препаратов

На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Георгий Полтавченко и генеральный директор ООО «ГЕРОФАРМ» Петр Родионов подписали соглашение, которое закрепляет статус стратегического инвестиционного проекта по строительству нового фармацевтического завода компании.

В Пушкинском районе до 2021 года будет создано современное производство субстанций для инновационных лекарственных препаратов.

«Ваша компания является надежным партнером нашего города в развитии медико-фармацевтического кластера и импортозамещения. Новый завод полностью обеспечит потребность жителей России в инсулине», — сказал Георгий Полтавченко.

Общий объем инвестиций составит 3,26 миллиарда рублей. Будет создано около 200 новых рабочих мест. Статус стратегического инвестиционного проекта позволит компании получить льготы, в том числе при выкупе земельного участка.

«Развитие производства субстанций в России входит в число приоритетных задач, которые в настоящее время ставятся государством перед фармацевтической отраслью. Мы создадим высокотехнологичное и конкурентоспособное на мировом рынке производство лекарственных препаратов, в том числе не имеющих аналогов по уровню локализации на территории Российской Федерации. ГЕРОФАРМ активно расширяет портфель препаратов для лечения сахарного диабета в целях обеспечения пациентов качественными российскими лекарствами», — говорит генеральный директор компании Петр Родионов.

Соглашение закрепляет обязанность ООО «Герофарм» реализовать проект в установленные сроки и за счет собственных и привлеченных средств. Санкт-Петербург, в свою очередь, будет сопровождать проект посредством содействия в решении вопросов, связанных с его реализацией.

Первая очередь завода по производству субстанций для оригинальных препаратов была запущена в октябре 2017 года, затраты на ее строительство составили 2,2 млрд рублей. Запуск 2-й очереди по производству инсулинов запланирован на конец 2018 года. Мощность линии составит 1000 кг субстанции в год, что позволит полностью обеспечить потребность жителей России в инсулине, а также расширит экспортные возможности компании. Изготовление готовой лекарственной формы будет осуществляться на заводе ГЕРОФАРМ в Оболенске.

Развитие биотехнологий – приоритетное направление работы ГЕРОФАРМ. В настоящее время в собственном научно-исследовательском центре в Стрельне компания занимается разработкой препаратов для лечения сахарного диабета, в том числе инсулиновых продуктов и пероральных противодиабетических препаратов. В ближайших планах ГЕРОФАРМ – вывод на рынок РФ всей линейки биоаналогов инсулина различного действия, часть из которых в данный момент находятся на этапе клинических исследований.

Создание собственного производства инсулинов будет способствовать обеспечению лекарственной безопасности России, достижению целевых показателей отраслевых государственных программ по импортозамещению, а также внесет вклад в социально-экономическое и промышленное развитие Санкт-Петербурга, приведет к формированию новых рабочих мест для высококвалифицированных кадров.

ИСТОЧНИК: ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ АДМИНИСТРАЦИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

gmpnews