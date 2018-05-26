BIOCAD инвестирует $26 млн в инфраструктуру создания генно-терапевтических препаратов

24 мая 2018 года на Петербургском международном экономическом форуме были подписаны договора о сотрудничестве и выполнении совместной научно-исследовательской работы между ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова» и биотехнологической компанией BIOCAD о совместных научных исследованиях адоптивной иммунотерапии (CAR T-клеточная терапия). Метод CAR T-клеточной терапии основывается на введении пациенту генетически модифицированных собственных Т-лимфоцитов, обеспечивающих распознавание опухолевых клеток.

Соглашения подписали глава Федерального центра им. В.А. Алмазова Евгений Шляхто и генеральный директор биотехнологической компании BIOCAD Дмитрий Морозов при участии заместителя Министра здравоохранения РФ Сергея Краевого.

Представитель Минздрава России подчеркнул, что подписание соглашения о совместных исследованиях между государственным и коммерческим учреждением в самой передовой области создания индивидуальных противоопухолевых биомедицинских клеточных продуктов позволит стране сделать прорыв в разработке и продвижении инновационных методов лечения онкологических заболеваний, усилить конкурентоспособность отрасли на глобальном рынке, а также обеспечить российских онкологических больных современными и эффективными средствами терапии. Такие соглашения, добавил замминистра, дают уверенность в том, что майские указы Президента РФ будут выполнены.

Дмитрий Морозов назвал поставленную задачу выполнимой, поскольку ее решение базируется на четких расчетах:

«Мы все видели успехи нашего здравоохранения в области снижения смертности от кардиологических заболеваний, следующая задача – обеспечить широкий круг пациентов, страдающих онкозаболеваниями, современной и эффективной терапией».

Согласно оценке Дмитрия Морозова, изготовление индивидуальных препаратов в расчете на одного пациента не превысит 16 млн рублей, что в два раза дешевле, чем в западных клиниках. После чего, в течение трех лет ему не потребуется дополнительная терапия, только периодическое наблюдение у врача. Евгений Шляхто указал на второй аспект соглашения с инновационной биотехнологической компанией – найти новые подходы к образованию и подготовке российских врачей, чтобы они ориентировались в новых направлениях науки, таких как синтетическая биология.

Напомним, что Минздрав совместно с фармацевтической компанией Biocad планирует построить на базе НМИЦ им. Алмазова клинику, в которой страдающих онкологическими заболеваниями пациентов будут лечить с помощью персонализированных биомедицинских клеточных продуктов. Инфраструктуру создания генно-терапевтических препаратов в BIOCAD оценивают в 26 млн долларов, которые компания планирует инвестировать в течение двух лет.

BIOCAD – одна из крупнейших биотехнологических международных инновационных компаний в России. BIOCAD объединяет научно-исследовательские центры мирового уровня, современное фармацевтическое и биотехнологическое производство, доклинические и клинические исследования, соответствующие международным стандартам. BIOCAD – компания полного цикла создания лекарственных препаратов от поиска молекулы до массового производства и маркетинговой поддержки. Препараты предназначены для лечения самых сложных заболеваний, таких как рак, ВИЧ, гепатит, рассеянный склероз и т.д. В компании работает более 1 400 человек, из которых более 400 ученые и исследователи. Офисы и представительства компании расположены в США, Бразилии, Китае, Индии, Вьетнам, Египте и других странах.

gmpnews