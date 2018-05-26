Эксперт: фармкомпании, участвующие в образовательном процессе, должны получать дополнительные стимулы

В рамках Петербургского международного экономического форума прошла сессия «Инвестициям быть! Партнерство государства и производителей», на которой эксперты поделились своим видением наиболее эффективных форм взаимодействия между фармацевтической отраслью и государственными органами. Заместитель министра Минпроторга России Сергей Цыб отметил, что уже принято немало инструментов, которые активно используются для поддержки и отечественного, и иностранного фармбизнеса, работающего на территории страны.

«Государство активно вкладывалось в развитие так называемых локальных инвестиций, что было важно на предыдущем этапе развития отрасли, – отметил заместитель министра. – В России не создавались моноклональные антитела, факторы крови, рекомбинантные белки и многие другие препараты. Сейчас они активно производятся, и мы выходим на принципиально иной уровень инновационного развития, когда речь надо вести о создании принципиально новых лекарственных молекул, в том числе лекарств на основе клеточных продуктов».

На данном этапе, по мнению эксперта, государственная поддержка будет оказываться наиболее эффективным проектам, прежде всего производящим новый продукт по полному циклу, включая и синтез фармсубстанции. При этом значительно возрастут требования к кадрам отечественного фармпрома.

«Принятие госпрограммы «Фарма-2030» потребует качественно другого уровня отраслевых компетенций, – подтвердил Захар Голант, председатель правления «Союза фармацевтических и биомедицинских кластеров России». – И обеспечить наиболее современные подходы к образованию скорее сможет бизнес, нежели более консервативные учебные заведения. И тут важно понимать, где и насколько мы сможем задействовать фармацевтические компании, работающие в тесном контакте с вузами и НИИ. При этом участвующие в образовательных проектах, на мой взгляд, должны получать некий дополнительный стимул – например, при методике ценообразования на выпускаемые компанией препараты».

Ольга Островская

«Фармацевтический вестник»