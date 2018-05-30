Лента · В России 215 «Аптека Авиценна» оспорила обвинение в налоговом правонарушении

Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа 22 мая оставил без удовлетворения кассационную жалобу Управления федеральной налоговой службы по Иркутской области и инспекции по Октябрьскому округу Иркутска. Рассмотрение дела началось более года назад, решение первой инстанции подтвердила апелляционная и кассационная инстанции.

В 2008 г. учредитель иркутской «Аптеки «Авиценны» Татьяна Мунина открыла ООО «Аптека «Авиценна-Иркутск», куда были переведены аптеки, расположенные в собственных помещениях компании. В конце 2013 г. появилось третье юрлицо – ООО «Авиценна», куда были переведены аптеки в аренде, готовящиеся к продаже. Компания вела переговоры с инвесторами, успешно завершить их помешала налоговая проверка.

ООО «Аптека Авиценна Иркутск» и ООО «Авиценна» работали с применением ЕНВД, ООО «Аптека «Авиценна» – на общей системе налогообложения. Налоговая служба выступила против дробления бизнеса, доначислив ООО «Аптека «Авиценна» налог на добавленную стоимость в размере 15,2 млн рублей, налог на прибыль в размере 4,3 млн рублей, пени в сумме 5,3 млн рублей и штрафы в объеме 5,6 млн рублей. По мнению ведомства, Татьяна Мунина разделила бизнес исключительно в целях налоговой оптимизации, а использование тремя юрлицами «одного товарного знака в рамках единого имущественного комплекса и коллектива для осуществления одного вида деятельности с учетом совокупной выручки этих организаций свидетельствует о неправомерном применении взаимозависимыми организациями УСН и необоснованном исчислении ЕНВД» (из материалов дела).

Татьяна Мунина обратилась в суд, чтобы оспорить налоговое правонарушение. Решением Арбитражного суда Иркутской области от 13 декабря 2017 года, оставленным без изменения постановлением Четвертого арбитражного апелляционного суда от 02 марта 2018 г., требования ООО «Аптека Авиценна» удовлетворены в полном объеме.

Инспекция и управление, не согласившись с решением суда первой инстанции и постановлением апелляционного суда, обратились в Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа с кассационной жалобой. Однако решение оставлено без изменений: деловая цель дробления бизнеса при рассмотрении дела не доказана.

«Создание одним из учредителей ООО «Аптека Авиценна» в 2008 и 2013 гг. новых компаний, осуществление этими компаниями розничной торговли имели деловые цели, а именно: подготовку аптечного бизнеса к продаже по частям, необходимость улучшения управления бизнесом по ряду причин, в том числе в связи с ухудшившимся состоянием здоровьем основного учредителя Муниной Т.С.», – говорится в решении суда.

В 2013 г. «Аптека «Авиценна» была представлена 24 торговыми точками. Сеть первой в регионе запустила аптеки открытой формы выкладки, фарммаркеты, принимала интернет-заказы. Расширенный сервис и ассортиментный ряд сделали компанию лидером рынка, который занял свою нишу и в Новосибирске, открыв семь аптек в городе (были проданы ГК «РОСТА», сейчас принадлежат «Эркафарм»).

Сейчас ООО «Аптека «Авиценна» готовится к ликвидации, ООО «Аптека «Авиценна-Иркутск» (11 аптек в собственности) – к продаже, а 100% доля в уставном капитале ООО «Авиценна» (аптеки в арендованных помещениях) уже продана бизнесмену Виктору Балаклееву.

Ольга Коберник

«Фармацевтический вестник»