Австралийская антимонопольная служба проиграла суд против Pfizer Лента · В России 215 «Аптека Авиценна» оспорила обвинение в налоговом правонарушении » Сергей Цыб назначен первым заместителем министра промышленности и торговли РФ Распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2018 года № 998-р Сергей Анатольевич Цыб назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. назначен первым заместителем Министра промышленности и торговли Российской Федерации. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ. Ранее Сергей Цыб занимал должности директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, а с 2013 г. – заместителя главы Минпромторга России. Сергей Цыб родился 29 апреля 1968 года в г. Обнинске Калужской области Образование С отличием закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук Трудовая деятельность 1991 г. – назначен коммерческим директором экспериментального межотраслевого НПЦ «Апекс», г. Москва;

1996 г. – назначен генеральным директором ТОО «РКЦ», г. Москва;

2000 г. – назначен генеральным директором ЗАО «Медбиофармацентр», г. Москва;

2006 г. – назначен генеральным директором ООО «Радиопрепарат», г. Москва;

2007 г. – назначен директором Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромэнерго России;

2008 г. – назначен директором Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России;

2013 г. – назначен заместителем Министра промышленности и торговли РФ

26 мая 2018 г. назначен первым заместителем министра промышленности и торговли РФ.

Фото: minpromtorg.gov.ru «Фармацевтический вестник»