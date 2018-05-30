Сергей Цыб назначен первым заместителем министра промышленности и торговли РФ

Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Правительства РФ.
Ранее Сергей Цыб занимал должности директора Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России, а с 2013 г. – заместителя главы Минпромторга России.
Сергей Цыб родился 29 апреля 1968 года в г. Обнинске Калужской области
Образование
С отличием закончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова, кандидат экономических наук
Трудовая деятельность
1991 г. – назначен коммерческим директором экспериментального межотраслевого НПЦ «Апекс», г. Москва;
1996 г. – назначен генеральным директором ТОО «РКЦ», г. Москва;
2000 г. – назначен генеральным директором ЗАО «Медбиофармацентр», г. Москва;
2006 г. – назначен генеральным директором ООО «Радиопрепарат», г. Москва;
2007 г. – назначен директором Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромэнерго России;
2008 г. – назначен директором Департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий Минпромторга России;
2013 г. – назначен заместителем Министра промышленности и торговли РФ
26 мая 2018 г. назначен первым заместителем министра промышленности и торговли РФ.
Фото: minpromtorg.gov.ru