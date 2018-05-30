Австралийская антимонопольная служба проиграла суд против Pfizer

Федеральный суд Австралии отклонил апелляцию Австралийской комиссии по защите потребителей и конкуренции (ACCC) о признании недействительным более раннего решение суда, согласно которому компания Pfizer не нарушала антимонопольные законы путем блокирования появление в продаже более дешевых аналогов своего препарата Lipitor (atorvastatin), сообщает FirstWord Pharma.

По словам представителя ACCC Рода Смита, решение федерального суда будет тщательно изучено.

В 2014 г. ACCC подала в федеральный суд иск против Pfizer, обвинив компанию в том, что она злоупотребляет своим положением на рынке, т.к. является владельцем патента на Lipitor. В иске особенно подчеркивается, что Pfizer предоставляла значительные скидки аптекам, заказывающим большие партии препарата и ограничивающим распространение дженериков.

В 2017 г. федеральный суд Австралии признал компанию невиновной.

До потери патентной защиты в 2012 г. ежегодный объем продаж Lipitor в стране составлял более 700 млн австралийских долларов (529 млн долл. США).

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»