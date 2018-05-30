Эксперт: антироссийские санкции уже сказываются на украинских пациентах

Введение украинских санкций против российских фармкомпаний ударит в первую очередь по украинским пациентам. Об этом в беседе с «ФВ» заявил генеральный директор АРФП Виктор Дмитриев (на фото).

«В наибольшей степени это касается вакцин, – уточнил он. – Денег на их закупку в Европе у Украины нет, а от наших они отказались. Уже наблюдается рост инфекционных заболеваний, с которыми цивилизованные страны давно справились, например корь у детей и военнослужащих».

При этом собеседник «ФВ» убежден, что ответных мер вводить не стоит: «Лучше подумать, как помочь людям с вакцинацией. Пусть сюда едут, будем прививать».

В минувшем году российских препаратов на Украину было поставлено на сумму немногим более 200 млн долларов.

«От объема рынка эта цифра незначительна, но если брать экспорт, то она, конечно, ощутима, – констатировал Виктор Дмитриев. – Да и у российских компаний, которые присутствовали на этом рынке, были определенные планы, в том числе и по расширению».

С другой стороны, решение Украины может подтолкнуть наших производителей развиваться на новых рынках, рассудил глава АРФП. Так, некоторые компании уже пошли в Латинскую Америку и Юго-Восточную Азию и есть предпосылки, что эта тенденция получит дальнейшее развитие.

Фото: Олег Кирюшкин

Сергей Рякин

«Фармацевтический вестник»