Аналитики Apteka.ru назвали товарные группы с самым высоким ростом продаж

Количество пользователей интернет-сервиса в апреле 2018 выросло на 16% по сравнению с апрелем 2017 года. Что же интересовало их больше всего среди аптечных товаров?

Объем продаж ряда товарных групп через сервис Apteka.ru в апреле 2018 года вырос больше чем в полтора раза (по сравнению с аналогичным периодом 2017 года). Лидер по объему продаж в упаковках – группа «Гематоген, батончики, пастилки, леденцы». Ее продажи взлетели на 74% по сравнению с апрелем 2017, при том, что количество позиций практически не изменилось. Также серьезный рост продаж при практически неизменном ассортименте произошел в группе «Массаж и расслабление», причем продажи банок для массажа в апреле 2018 выросли в два раза по сравнению с апрелем 2017 года.

А вот в товарной группе «Лечебная одежда (бандажи, пояса, чулки)» за год произошло серьезное расширение ассортимента – он увеличился в два раза (колготок – в три раза), и в апреле 2018 года прирост продаж составил 93% (по сравнению с апрелем 2017 года). Эта группа стабильно растет: в первом квартале 2018 года прирост составил 22%.

Среди регионов лидером роста продаж в апреле 2018 стали Тюменская, Калининградская области и Ямало-Ненецкий автономный округ, там продажи в упаковках через сервис Apteka.ru выросли в 13, 8 и 6 раз соответственно по сравнению с апрелем 2017 года.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

«Фармацевтический вестник»