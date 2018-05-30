Фармацевты назвали «Катрен» лучшим фармдистрибьютором

Компания «Катрен» стала победителем фармацевтической премии Smartpharma Awards в категории «Лучший дистрибьютор». Это первая премия, в которой лучших из лучших выбирает не узкий круг членов жюри, а сообщество профессионалов-фармацевтов.

В 2018 году награждение Smartpharma Awards проводилось впервые, лауреатов премии определяли на основе масштабного онлайн-голосования сотрудников аптечных сетей, зарегистрированных в крупнейшей профессиональной сети Smartpharma.ru.

Smartpharma.ru – специализированная социальная сеть, где общаются и делятся опытом четверть всех провизоров и фармацевтов России.

В 2017 году компания «Катрен» заняла первое место по объему коммерческих продаж (по данным аналитического агентства IQVIA (IMS Health)). Кроме того, «Катрен» получила премию «Зеленый крест» как «Дистрибьютор года», а сервис по поиску и заказу аптечных товаров Apteka.ru – как социальный проект года. Компания «Катрен» получила награду отраслевого издания «Фармацевтический вестник» как самый влиятельный фармдистрибьютор года.

Источник публикации: АО НПК «Катрен»

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«Фармацевтический вестник»