Sun Pharma завершила IV квартал 2018 финансового года с ростом прибыли

В IV квартале 2018 финансового года прибыль индийской фармацевтической компании Sun Pharmaceutical выросла на 6,9% и составила 13,1 млрд индийских рупий (193,3 млн долл.) благодаря разовому налоговому списанию на сумму 2,6 млрд рупий (38 млн долл.) , превысив прогнозы аналитиков, которые ожидали 9 млрд рупий (133 млн долл.), сообщает FirstWord Pharma.

Квартальный объем продаж сократился на 1,1% и составил 72,8 млрд рупий (1,1 млрд долл.). Аналитики прогнозировали 67,8 млрд рупий (1 млрд долл.).

Объем продаж в Индии вырос на 2% – до 19,6 млрд рупий (289,1 млн долл.). Показатель по развивающимся рынкам увеличился на 10% – до 199 млн долл., частично за счет приобретения российской компании ОАО «Биосинтез».

За отчетный период объем продаж в США снизился на 3% и составил 368 млн долл. (35% общего показателя компании).

За весь 2017/2018 г. финансовый год чистая прибыль Sun Pharma упала на 69% и составила 21,6 млрд рупий (318,7 млн долл.). Частично, в компании это объясняют затратами на урегулирование претензий в отношении препарата modafinil. Объем продаж составил 264,9 млрд рупий (3,9 млрд долл.) против 315,8 млрд рупий (4,7 млрд долл.) годом ранее.

В 2017/2018 г. объем продаж в США сократился на 34% – до 1,4 млрд долл. В прошедшем финансовом году компания пользовалась рыночной эксклюзивностью на препарат imatinib.

Продажи на развивавшихся рынках выросли на 11% – до 751 млн долл. Показатель по другим странам увеличился на 20% – до 461 млн долл.

По прогнозу Sun Pharma, в 2019 финансовом году объем продаж не достигнет ранее запланированных 300,4 млрд рупий (4,4 млрд долл.) на фоне растущего ценового давления в США.

Илья Дугин

«Фармацевтический вестник»