В Совете Федерации поддержали идею лекарственного страхования

Глава социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский поддержал идею лекарственного страхования в России, когда за счет дополнительных выплат граждан формируется специальный фонд, из которого средства идут на обеспечение лекарствами особо нуждающихся россиян.

«Эта идея обсуждается уже давно, однако реальный инструментарий так и не разработан. Например, граждане уплачивают с зарплаты 0,5-1% в специальный фонд и помогают тем, кто особенно нуждается в лекарственных средствах», – сказал сенатор РИА «Новости».

«Я, в принципе, «за»», — добавил он.

Ранее такую идею высказала в интервью «ФВ» директор Департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

По ее словам, в настоящий момент существует множество предпосылок для ускорения реализации системы лекстрахования, однако состоится оно, если станет обязательным для всех.

«Все дело в людях. Общество должно решить, готовы ли здоровые люди к участию в обеспечении препаратами больных. Это главный вопрос», – отметила представитель Минздрава.

«Фармацевтический вестник»