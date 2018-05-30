Фармацевты австралийского штата борются за расширение полномочий

Фармацевты австралийского штата Квинсленд оказывают давление на правительство с целью получения разрешения на выписку повторных рецептов и проведения более масштабных кампаний по вакцинации.

Власти штата в свою очередь согласились рассмотреть это предложение, сообщает 4BC. Министр здравоохранения Стивен Майлз (Steven Miles) заявил о готовности к обсуждению идеи расширения роли аптек в сфере здравоохранения.

Представители Гильдии фармацевтов Квинсленда полагают, что их полномочия расширятся до проведения других видов вакцинации и выписки рецептов на такие препараты, как виагра и средства контрацепции.

По их мнению, фармацевты должны делать больше, чтобы уменьшить давление на здравоохранение, взять ответственность на себя, делать то же, что и фармацевты в других развитых странах.

Нелли Хамзина

«Фармацевтический вестник»