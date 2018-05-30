Утвержден регламент по предоставлению госуслуги по аккредитации медорганизаций на право проведения клинических исследований лекарств

Утвержден Административный регламента Минздрава России по предоставлению государственной услуги по аккредитации медицинских организаций на право проведения клинических исследований лекарственных препаратов для медицинского применения. Соответствующий приказ Минздрава России от 13.02.2018 № 67н зарегистрировал Минюст 25 мая.
Документом устанавливаются положения, касающиеся порядка предоставления госуслуги по выдаче разрешения на проведение клинического исследования лекарственного препарата для медицинского применения, а также порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе исполнения государственной услуги.
Приказом определяются:
— сроки и последовательность выполнения административных процедур, административных действий при предоставлении госуслуги, включая планирование контрольных мероприятий;
— должностные лица, ответственные за выполнение административных действий;
— перечень и формы документов, используемых в процессе предоставления госуслуги;
— показатели доступности и качества госуслуги, в том числе количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении госуслуги и их продолжительность, возможность получения информации о ходе предоставления госуслуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;
— порядок обжалования действий (бездействий) и решений, осуществляемых (принимаемых) в ходе предоставления госуслуги.
Составной частью регламента является блок – схема, наглядно показывающая последовательность действий при предоставлении государственной услуги.
Документом описаны:
— структура и взаимосвязи административных процедур, выполняемых при предоставлении государственной услуги.
За предоставление свидетельства об аккредитации или его дубликата заявителем оплачивается госпошлина:
— за выдачу документа об аккредитации – 5 тыс. руб.
— за выдачу дубликата документа, подтверждающего аккредитацию – 350 руб.