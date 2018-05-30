Лента · В России 499 «Ригла» признана фармацевтами лучшей аптечной сетью

22 мая на церемонии награждения лауреатов премии Smartpharma Awards «Ригла» получила диплом победителя в номинации «Лучшая аптечная сеть».

При оценке компаний-кандидатов учитывались заработная плата сотрудников, стабильность и условия труда, перспективы профессионального и карьерного роста, имидж бренда и рекомендации для трудоустройства. Победитель определен по итогам голосования 27 тыс. сотрудников аптек России – пользователей Smartpharma.ru.

«Наша компания придерживается высоких стандартов качества как в обслуживании клиентов, так и в организации внутренних бизнес-процессов, формировании корпоративной культуры. Премия Smartpharma Awards – свидетельство того, что «Ригла» на правильном пути! Особенно приятно понимать, что компания является эталоном работодателя среди аптечных сетей», – отметила заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по управлению персоналом Ольга Котельникова.

В 2018 г. пользователи Smartpharma.ru выбирали победителей в 5 категориях и 22 номинациях.

Справка

Smartpharma®Awards – фармацевтическая премия, в которой победителей выбирают провизоры, фармацевты и заведующие аптеками. Лауреаты определяются по итогам голосования среди пользователей Smartpharma.ru – русскоязычной профессиональной сети для сотрудников. Численность аудитории ресурса – порядка 27 тыс. сотрудников аптек.

Источник публикации: ЦВ «Протек»

«Фармацевтический вестник»