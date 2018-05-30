MSD оспорила регистрацию «Фармасинтезом» аналога Янувии

Американская MSD подала в Арбитражный суд Москвы иск к «Фармасинтез-Тюмень» и Минздраву о признании использования своего патента на сахаропонижающий препарат Янувия (ситаглиптин). В декабре 2017 года «Фармасинтез» зарегистрировала аналог Янувии – Яситару.

MSD просит признать использование евразийского патента на изобретение соединений с содержанием ингибитора фермента дипептидилпептидаза-4, которые используются для профилактики или лечения, в частности, диабета второго типа. К таким ингибиторам относится Янувия. Также MSD просит не разрешать «Фармасинтезу» вводить препарат в гражданский оборот и обязать компанию подать в Минздрав заявление об отмене регистрационного удостоверения. В России патент MSD действует до октября 2022 года.

Предельная цена на Яситару пока не зарегистрирована.

«Группа «Фармасинтез» не выйдет на рынок с препаратом, если не уверена, что патент на него закончился. В крайнем случае, если мы чувствуем, что патент слабый, мы идем в Роспатент и другие патентные органы и сначала отменяем его. Это желание big pharma, чтобы компании регистрировали препараты только после истечения срока действия патента», – сказал Vademecum президент «Фармасинтеза» Викрам Пуния.

В MSD на запрос Vademecum не ответили.

В марте 2018 года MSD объявил, что компанией «Акрихин» начато производство готовой лекарственной формы Янувии. В 2017 году государство закупило препарат на 208 млн рублей.

В январе 2018 года «Тютор С.А.С.И.Ф.И.А.» подала к «Фармасинтезу» иск на 855,7 млн рублей о защите исключительного права на изобретение. Речь идет о способе производства противоопухолевого препарата с МНН капецитабин. Решения по разбирательству еще нет.

Источник: Арбитражный суд Москвы

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