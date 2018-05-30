Минздрав закупит вакцины на 2,8 млрд рублей дороже

Правительство выделит Минздраву 2,8 млрд рублей для увеличения закупочных цен на вакцины из Национального календаря прививок (НКПП). Производители давно жаловались, что закупочная цена слишком низкая, а в последнее время начали отказываться от участия в торгах. Теперь Минздрав сможет закупать препараты по максимальной зарегистрированной цене. Главным бенефициаром новой политики станет, вероятно, госкомпания «Нацимбио», в конце апреля утвержденная единственным поставщиком вакцин для НКПП.

Правительство уже приняло решение о выделении средств, они могут поступить в августе-сентябре. «Но мы не ждем получения этих средств, мы объявляем аукционы максимально на те средства, которые у нас уже заложены, а дополнительно еще объявимся на эти 2,8 млрд рублей, как только они будут до нас доведены. Думаю, что это будет август-сентябрь, и мы полностью успеем их использовать. Вся документация уже готова. По крайней мере, с производителями уже обговорены объемы, цены», — рассказала директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина в кулуарах ПМЭФ-2018.

Дополнительные средства нужны Минздраву на увеличение закупочных цен: производители утверждают, что они ниже себестоимости, и в этом году были случаи, когда на аукционы никто не заявился по причине слишком низкой цены, жалуется Максимкина. Такие аукционы ведомству пришлось провести повторно, увеличив начальную цену.

Vademecum обнаружил в 2018 году два аукциона по вакцинам, на который первый раз не заявились участники. Сначала они были объявлены в феврале, а второй раз — в апреле, следует из сайта госзакупок. Начальная цена по первому аукциону на закупку вакцины от полиомиелита была повышена при этом на 4% — с 7,75 до 8,06 рублей за единицу (ее обязался поставить «Б-Фарм»), на вакцину для профилактики вирусного гепатита В — на 19%, с 65,34 до 77,96 рубля за единицу (поставщиком стала «Нацимбио»).

«По законодательству максимальная цена контракта всегда определялась на основе предельной цены производителей, но учитывались и коэффициенты понижения цены на торгах в предыдущие годы», — поясняет старший юрист антимонопольной практики Goltsblat Александр Муравин.

Однако в постановлении правительства об утверждении «Нацимбио» единственным поставщиком вакцин для НКПП на 2018-2019 прямо указано, что «при формировании цены контракта на поставку иммунобиологических лекарственных препаратов для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключаемого с указанным единственным поставщиком, подлежит применению их предельная отпускная цена, содержащаяся в государственном реестре предельных отпускных цен производителей на лекарственные препараты». Входящее в «Нацимбио» НПО «Микроген» обеспечивает поставку около 70% вакцин для НКПП.

Кроме того, еще 1,2 млрд рублей Минздрав получит в этом году для закупки поливалентной вакцины с полиомиелитным компонентом. В 2017 году эту же сумму Минздрав получил из резервного фонда, в этом, по словам Максимкиной, «на регулярной основе».

«Нацимбио» принадлежит госкорпорации «Ростех», которая находится в процессе обмена фармацевтическими активами с «Марафон групп» Александра Винокурова и Сергея Захарова. В итоге к «Мар афон групп» должен перейти блокпакет «Нацимбио».

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